Nightline: Warum sich der Fahrplan ständig ändert

Diese ist seit dem Oktober 2015 unterwegs. Fuhr sie zunächst nur eine Linie im Bezirk Murtal (zwischen Pöls-Oberkurzheim und Kobenz), so wird mittlerweile die gesamte Region inklusive Bezirk Murau bedient. In Summe sind es 34 Gemeinden. „Die Busse bringen jeden Samstag und manchmal auch freitags die Jugend sicher durch die Nacht“, betont Mitinitiator und SPÖ-Nationalratsabgeordneter Wolfgang Moitzi.