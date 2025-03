Darmkrebs verhindern: Fakten zur Koloskopie

Im zweiten Schritt erfolgt die Einnahme einer Vorbereitungslösung (Abführmittel), um den Darm vollständig zu entleeren. Wie die Darmspezialisten erklären, erfolgt dies in zwei geteilten Dosen. „Sollte die Spiegelung am Vormittag durchgeführt werden, ist eine Dosis am Vorabend der Untersuchung und die andere in der Früh des Untersuchungstages einzunehmen. Bei einer Spiegelung am Nachmittag sollten beide Dosen am Untersuchungstag eingenommen werden. In beiden Fällen wird die letzte Dosis optimalerweise drei bis vier Stunden vor der Untersuchung zugeführt“, so die Experten. Ein zusätzlicher Einlauf ist bei guter Vorbereitung nicht notwendig.