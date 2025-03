Darmkrebs: Projekt für bessere Vorsorge stockt

Was die Vorsorgeuntersuchung kann

Eine Vorsorgedarmspiegelung wird von der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) zwischen 50 und 70 alle zehn Jahre bezahlt. Was sie bringt, fasst Bermoser so zusammen: „Darmkrebs entwickelt sich überwiegend aus Polypen. Diese können in den meisten Fällen gleich bei der Darmspiegelung schmerzfrei abgetragen werden. Die Vorsorge rettet also Leben.“