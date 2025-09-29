Vorteilswelt
Residents in fear

Homeless people and gangs of youths besiege new park

29.09.2025 19:00
The new park was only opened last year and now looks as if it has been set on fire.
The new park was only opened last year and now looks as if it has been set on fire.(Bild: Eva Manhart)

These are images of destruction: in Walter-Kuhn-Park in Vienna-Favoriten, families encounter homeless people, gangs of youths and burnt-out wrecked cars. Local residents report untenable conditions. Here are the details.

0 Kommentare

Walter-Kuhn-Park was supposed to be a place of relaxation. Hammocks, meadows, an active playground - built between new buildings in Favoriten to give families and children a piece of nature. But the reality is different:

