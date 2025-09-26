Vorteilswelt
Mega-Turnier gestartet

Vor Schönbrunn wird geritten – und demonstriert

Wien
26.09.2025 13:18

Am Freitagmorgen starteten die Springreitbewerbe vor dem Schloss Schönbrunn und zur Freude der Veranstalter sind die Tickets so gut wie ausverkauft. Wohl ohne Eintrittskarten, aber dafür umso hartnäckiger demonstrierte am Vormittag eine Gruppe Tierschutzaktivisten vor dem Haupttor. Die Stimmung vor der beeindruckenden Kulisse trübte das nicht. 

0 Kommentare

Der Wettergott hatte am Freitag noch kein Einsehen mit den Besuchern und Teilnehmern der Longines Global Chamions Tour. Dennoch fanden sich bereits um 8 Uhr zum ersten Springbewerb über 1,10 Meter die ersten Enthusiasten ein, um vor der beeindruckenden Kulisse den Reiterinnen und Reitern beim Überwinden des doch herausfordernden Springparcours zuzuschauen. Der Sieg im ersten Bewerb ging nach Tschechien, die erst 19-jährige Lucie Pavleckova ritt auf ihrer Stute „Charlotte De La Votte Z“ die schnellste, fehlerfreie Runde. Beste Österreicherin wurde Laura Furtner auf Platz 3. 

Nachwuchsreiter zeigen auf
Im nächsten Springen ging es schon etwas höher hinauf, 1,35 Meter mussten überwunden werden. Der Österreicher Daniel Sonnberger musste sich knapp dem 17-jährigen Nachwuchstalent Fatima Intan Yousuf Abdullah Al Mulla aus den Vereinigten Arabischen Emiraten geschlagen geben. 

Anschließend gingen die U25-Reiter vor dem Schloss Schönbrunn an den Start und am Ende gewannen ex equo der in Kärnten beheimatete Hugo Kogelnig, der für Finnland startet, und die Deutsche Laura Hetzel. Beste Österreicherin bei den Nachwuchsreitern wurde Hannah Eggerer auf Rang 7. 

Alle Ergebnisse im Detail gibt‘s hier: 

 

Mini-Protest vor Haupteingang
Und auch ein Mini-Protest von Tierschutz-Aktivisten fand vor dem Schönbrunner Haupteingang statt. Die Besucher des Turniers ließen sich davon nicht stören. Die anwesende Polizei sah angesichts der überschaubaren Anzahl von Personen und dem lauten, aber sonst friedlichen Verhalten auch keine Notwendigkeit des Einschreitens. 

Vor dem Schloss Schönbrunn laufen bereits die Springreitbewerbe – und auch eine kleine Gruppe ...
Vor dem Schloss Schönbrunn laufen bereits die Springreitbewerbe – und auch eine kleine Gruppe Demonstranten hat sich eingefunden.(Bild: Michaela Braune)
Am Nachmittag bzw. Abend starten die ersten Bewerbe der 5-Sterne-Tour, wo die Top-Reiterinnen und Reiter an den Start gehen werden. Highlight ist der Qualifikationsbewerb für den Longines Global Champions Tour Grand Prix am Sonntagabend. 

Porträt von Michaela Braune
Michaela Braune
