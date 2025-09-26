Vor Schönbrunn wird geritten – und demonstriert

Der Wettergott hatte am Freitag noch kein Einsehen mit den Besuchern und Teilnehmern der Longines Global Chamions Tour. Dennoch fanden sich bereits um 8 Uhr zum ersten Springbewerb über 1,10 Meter die ersten Enthusiasten ein, um vor der beeindruckenden Kulisse den Reiterinnen und Reitern beim Überwinden des doch herausfordernden Springparcours zuzuschauen. Der Sieg im ersten Bewerb ging nach Tschechien, die erst 19-jährige Lucie Pavleckova ritt auf ihrer Stute „Charlotte De La Votte Z“ die schnellste, fehlerfreie Runde. Beste Österreicherin wurde Laura Furtner auf Platz 3.