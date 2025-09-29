Positive Bilanz für Projekt mit pendelnden Ärzten

Behandlungen stiegen an allen Standorten

In Bruck stieg die Zahl der behandelten Patienten um 16 Prozent, die Wartezeit halbierte sich. Aber die Auswirkungen sind bis Bad Radkersburg spürbar, sagt Martin Genger, Leiter der „Inneren“ am LKH Graz II. „Unsere Wartezeiten für geplante Eingriffe variieren je nach Dringlichkeit. Sie liegen mal bei fünf, mal bei drei Monaten – in Bruck können wir Patienten oft schon früher einen Termin anbieten.“ Das nehme zwar nicht jeder in Anspruch, insgesamt entlaste es aber auch den Standort Graz. „Entscheidend ist auf jeden Fall auch, dass wir rund um die Uhr eine gute Notfallversorgung für Herzinfarkt-Patienten anbieten können.“