4 lebensgefährlich Verletzte nach Massenschlägerei

Motiv unbekannt

Die Polizei war nach eigenen Angaben mit einem Großaufgebot im Einsatz und sperrte den Tatort im Stadtteil Bismarck weitläufig ab, um Spuren zu sichern und Zeugen zu vernehmen. Auch ein Polizeihubschrauber wurde eingesetzt. Worum es in der Auseinandersetzung ging, war zunächst unklar.