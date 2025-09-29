Vorteilswelt
Angestellten bedroht

Mit Messer bewaffneter Täter stürmte Tankstelle

Tirol
29.09.2025 07:45
Gegen 23 Uhr schlug der unbekannte Täter zu.
Gegen 23 Uhr schlug der unbekannte Täter zu.(Bild: Polizei)

Schock für einen Tankstellen-Mitarbeiter in der Nacht auf Montag in Innsbruck. Ein vermummter Unbekannter stürmte in den Kassenraum, bedrohte den Angestellten und forderte unter Vorhalt eines Messers Bargeld. Der Täter konnte mit Beute in noch unbekannter Höhe flüchten. Eine Fahndung verlief erfolglos.

Zu dem bewaffneten Raubüberfall kam es laut Polizei gegen 23 Uhr in der Andechsstraße im Osten von Innsbruck. Der vermummte Täter marschierte auf den Angestellten zu, hielt diesem ein Messer unter die Nase und forderte ihn dazu auf, die Kassenlade zu öffnen.

Der Täter steckte die Banknoten in einen mitgebrachten Stoffsack und flüchtete über den Hinterausgang in Richtung Osten.

Ermittler vom LKA Tirol

„Anschließend entnahm der Täter mehrere Banknoten aus der Kasse, steckte diese in einen mitgebrachten Stoffsack und flüchtete über den Hinterausgang in Richtung Osten“, schilderten Montagfrüh die Ermittler vom Landeskriminalamt Tirol, die den Fall übernahmen.

Bilder von der Überwachungskamera:

(Bild: Polizei)
(Bild: Polizei)

Großfahndung verlief erfolglos
Die Polizei leitete nach dem bewaffneten Raubüberfall sofort eine große Fahndung in die Wege. Diese sei jedoch erfolglos verlaufen. „Der anwesende Angestellte blieb bei dem Vorfall unverletzt“, so die Ermittler weiter.

Kriminalisten hoffen auf Hinweise
Das Landeskriminalamt veröffentlichte inzwischen erste Bilder von der Überwachungskamera. Der Täter sei in etwa 35 Jahre alt und 1,85 bis 1,90 Meter groß. Er hat eine kräftige Statur und trug zur Tatzeit eine graue Stoffhose, weiße Schuhe und eine schwarze Kapuzenjacke. An der rechten Hand hatte er einen weißen Verband. Er sprach Innsbrucker Dialekt.

Zweckdienliche Hinweise oder verdächtige Wahrnehmungen an das Landeskriminalamt Tirol unter der Telefonnummer: 059 133/70-3333.

