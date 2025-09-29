Mit Messer bewaffneter Täter stürmte Tankstelle

Kriminalisten hoffen auf Hinweise

Das Landeskriminalamt veröffentlichte inzwischen erste Bilder von der Überwachungskamera. Der Täter sei in etwa 35 Jahre alt und 1,85 bis 1,90 Meter groß. Er hat eine kräftige Statur und trug zur Tatzeit eine graue Stoffhose, weiße Schuhe und eine schwarze Kapuzenjacke. An der rechten Hand hatte er einen weißen Verband. Er sprach Innsbrucker Dialekt.