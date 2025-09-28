Züricher „Tatort“: Massenmord per Herzinfarkt

Doch die in sich stringente und leicht verständliche Erpresser-Opfer-Handlung wird in der zweiten Hälfte des Krimis immer weiter aufgedröselt und es tauchen ständig neue Akteure auf, die potenziell ebenfalls in den Anschlag verwickelt sein könnten. Zudem werden die Zuschauer mit einer Wagenladung an technischen Details zugemüllt, die offenbar die „unwahrscheinliche, aber denkbare“ Geschichte legitimieren sollen. Vielleicht liegt es daran, dass Drehbuchautorin Petra Ivanov normalerweise Romane schreibt und es ihre erste Arbeit fürs Fernsehen war. Als Leser kann man viel mehr neue Figuren und Namen im eigenen Tempo besser aufnehmen als vor dem Fernseher, wenn die Charaktere nur so vorbeirauschen und man leichter den Faden verliert. Wer am Sonntag (20.15 Uhr, ORF 2) jedenfalls das Beste aus dem „Tatort“-Abend herausholen will, sollte nicht zu viel nebenbei aufs Handy schielen.