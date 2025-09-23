Lenkerin fuhr mit E-Auto in Supermarkt-Auslage

Das hätte böse enden können: Aus noch ungeklärter Ursache ist eine Lenkerin Montagabend in die Auslagenscheibe eines Supermarkts in Wiener Neudorf (Niederösterreich) gekracht. Es blieb aber zum Glück beim Sachschaden.
Noch inmitten des abendlichen Einkaufs ließ das Geräusch zersplitterndes Glases die Kunden im Supermarkt erschrecken. Ein Elektroauto war gegen die Auslage gefahren und hatte nicht nur diese, sondern auch die in diesem Bereich aufgestellten Waren beschädigt.
Zum Glück blieben sowohl die Lenkerin, als auch die Kunden und Angestellten des Geschäfts unverletzt. Die Feuerwehr schob das Fahrzeug vom Unfallort weg und verschloss mit Unterstützung des Wirtschaftshofs die Auslage provisorisch. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Möglicherweise glaubte die Frau, den Retourgang eingelegt zu haben.
