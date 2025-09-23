Lenkerin fuhr mit E-Auto in Supermarkt-Auslage

Zum Glück blieben sowohl die Lenkerin, als auch die Kunden und Angestellten des Geschäfts unverletzt. Die Feuerwehr schob das Fahrzeug vom Unfallort weg und verschloss mit Unterstützung des Wirtschaftshofs die Auslage provisorisch. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Möglicherweise glaubte die Frau, den Retourgang eingelegt zu haben.