Die Erfolgs-Telenovela „Sturm der Liebe“ wird 20

„Ursprünglich waren nur 100 Episoden geplant“, erklärt Produzent Peter Proske-Clayton, „Heute, zwei Jahrzehnte später, ist ,Sturm der Liebe’mit mehr als 4400 ausgestrahlten Folgen ein fester Bestandteil der deutschen Fernsehlandschaft.“ Die nackten Zahlen zeigen, welch enorme Wucht die Produktion in der Fernsehlandschaft hinterlassen hat. In den 20 Jahren seit der ersten Folge wurden mehr als 347.000 Drehbuchseiten geschrieben, rund 12.200 Küsse verteilt und 600 Schauspieler in die Welt rund um das fiktive Fünf-Sterne-Hotel „Fürstenhof“ in der fiktiven Gemeinde Bichlheim eingesetzt.