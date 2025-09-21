Sawe verbessert seine Marathon-Weltbestleistung

Der Angriff auf den Streckenrekord seines Landsmannes Eliud Kipchoge (2:01:09) und den Weltrekord seines später ums Leben gekommenen Landsmanns Kelvin Kiptum (2:00:35) misslang wegen des Wetters. Schwüle Bedingungen bei 23 Grad waren für die Marathonis zu heftig. Der 29-jährige Sawe hat alle seine bisherigen drei Marathons gewonnen.