Sawe verbessert seine Marathon-Weltbestleistung

Der Kenianer Sabastian Sawe hat am Sonntag in Berlin seine Marathon-Weltbestleistung vom heurigen London-Marathon auf 2:02:16 Std. verbessert.
Der Angriff auf den Streckenrekord seines Landsmannes Eliud Kipchoge (2:01:09) und den Weltrekord seines später ums Leben gekommenen Landsmanns Kelvin Kiptum (2:00:35) misslang wegen des Wetters. Schwüle Bedingungen bei 23 Grad waren für die Marathonis zu heftig. Der 29-jährige Sawe hat alle seine bisherigen drei Marathons gewonnen.
Sein Vorsprung auf den zweitplatzierten Japaner Akria Akasai betrug 3:59 Minuten. Als bester Österreicher belegte Mario Bauernfeind in 2:20:01 Rang 34, Peter Herzog gab nach Passieren der 25-km-Marke auf. Schnellste Frau war die Kenianerin Rosemary Wanjiru in 2:21:05 Std.
