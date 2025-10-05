Top-Arzt soll Aufbau der Privat-Uni vorantreiben

„Für gesicherte Gesundheitsversorgung braucht es ausreichend qualifiziertes Personal, das wir im Burgenland ausbilden wollen. Prof. Dr. Joukhadar wird den Aufbau der Privatuniversität maßgeblich mitgestalten“, sagt Doskozil. Ziel sei es, Ärzte künftig direkt vor Ort auszubilden, praxisnah, regional verankert und mit klarem Fokus auf Qualität. Joukhadar bringt langjährige Erfahrung in universitärer Lehre, Forschung und akademischer Leitung mit. Er ist Facharzt für Allgemeinmedizin, Innere Medizin sowie Klinische Pharmakologie. Stationen seiner Karriere führten ihn von der Medizinischen Universität Wien – wo er als Abteilungsleiter tätig war und die Sektion Klinische Pharmakokinetik leitete – über internationale Forschungsaufenthalte an der Harvard Medical School bis zur Dekansstelle der Fakultät für Medizin an der Sigmund Freud Privat Universität Wien.