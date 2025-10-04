Vom 1-Mann-Betrieb zum 3-Generationen-Unternehmen

„Ich bin meiner Schwester heute noch dankbar, dass sie mich damals auf den Beruf aufmerksam gemacht hat und würde alles genauso wieder machen“, so der Seniorchef. Was ihn – und natürlich den Rest der Familie – besonders stolz macht? „Dass jetzt auch die Enkel in den Betrieb eingestiegen sind“, weiß Schwiegertochter Christa, die das Büro schupft. Fix war das nämlich nicht. „Wir haben die Kinder nie ins Geschäft gezwungen, aber natürlich sind wir froh, dass sie unsere Profession weiterführen“, so die Kettners.