Chaos-Rekord! Das gab es in der Formel 1 noch nie

Was für ein verrücktes Qualifying, das sich da auf dem Baku City Circuit abgespielt hat! Zwei Stunden dauerte es, bis Max Verstappen als Polesetter feststand. Auf dem Weg dahin wurden die Fahrer satte sechsmal mit einer Roten Flagge zurück in die Box gerufen.
Für die erste Unterbrechung hatte im Q1 Alex Albon im Williams gesorgt. Kurz darauf erwischte es Nico Hülkenberg und Colapinto. Ähnlich rasant ging es im Q2 weiter, wo Oliver Bearman die Bande touchierte.
Auch Piastri kracht in Bande
Zu guter Letzt sorgten im Q3 Ferrari-Pilot Charles Leclerc und WM-Leader Oscar Piastri für die Roten Flaggen fünf und sechs – Rekord in der Motorsport-Königsklasse, noch nie gab es in einem Qualifying so viele Unterbrechungen.
Ähnlich verrückt war letztlich auch das Ergebnis. Hinter Weltmeister Verstappen, schaffte es Carlos Sainz im Williams in Startreihe eins, knapp dahinter platzierte sich Liam Lawson auf P3. Formel-1-Fans dürfen sich wohl auf einen brisanten Grand Prix am Sonntag freuen ...
