„Nicht einmal der Papst könnte mich überreden“

Amorim bleibt klar

In den englischen Medien gerät der Trainer, der mit einem katastrophalen Punkteschnitt von 1,34 Punkten pro Spiel zu einem der Schlechtesten in der Klubgeschichte zählt, immer mehr in die Kritik. Vor allem das sture Beharren an seinem 3-4-3 System wird von englischen Experten, wie Ex-United-Kapitän Gary Neville, immer wieder stark kritisiert. „Nein, Nein, Nein. Niemand. Nichtmal der Papst kann das ändern“, erwiderte Amorim auf die Frage, ob Ratcliffe ihm vorgeschlagen habe, sein System zu ändern.