Formel-1-Pilot grinst: „Sollen Gerüchte genießen“

Ist das Aus von Yuki Tsunoda bei Red Bull schon besiegelt? Nicht, wenn es nach dem Japaner geht. „Das sind keine Fakten“, stellt der Rennfahrer klar und zeigt in Baku, dass seine Form besser wird. Dafür holt er sich ein Lob von Helmut Marko ab und ergänzt mit einem kleinen Grinsen im Gesicht: „Sollen die anderen die Gerüchte genießen.“