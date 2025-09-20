Vorteilswelt
Kämpft um sein Cockpit

Formel-1-Pilot grinst: „Sollen Gerüchte genießen“

Formel 1
20.09.2025 08:32
Yuki Tsunoda (Mitte) glaubt, dass er seinen Platz bei Red Bull verteidigen kann.
Yuki Tsunoda (Mitte) glaubt, dass er seinen Platz bei Red Bull verteidigen kann.(Bild: AFP/APA/Simon Wohlfahrt)

Ist das Aus von Yuki Tsunoda bei Red Bull schon besiegelt? Nicht, wenn es nach dem Japaner geht. „Das sind keine Fakten“, stellt der Rennfahrer klar und zeigt in Baku, dass seine Form besser wird. Dafür holt er sich ein Lob von Helmut Marko ab und ergänzt mit einem kleinen Grinsen im Gesicht: „Sollen die anderen die Gerüchte genießen.“ 

„Das Positive ist, dass Yuki im Longrun fast auf dem gleichen Niveau war wie Max“, jubelt Marko am Freitag nach den ersten Trainings in Baku. „Und das mit dem gleichen Material wie Max“, schießt der Österreicher noch hinterher. Der aktuelle Aufwärtstrend bei Red Bull ist auch einer für Tsunoda. Dabei schien ein Aus des Japaners beim Rennstall eigentlich schon als besiegelt.

Rettet er seinen Platz im Cockpit?
„Das sind keine Fakten, und ich fokussiere mich nur auf das, was ich ausrichten kann“, gibt sich der Red-Bull-Pilot nun kämpferisch. Er glaubt weiter an seine Fähigkeiten und daran, dass er sein Cockpit am Ende behalten darf. „Die Anderen sollen einfach ihre Gerüchte genießen und ich mach’ mein Ding“, grinst er am Freitag zufrieden.

Verhandlungen mit Red Bull oder anderen Teams über seine Zukunft in der Königsklasse hätten aktuell keinen Platz in seinem Kopf. „Es ist nicht mein Job, mit anderen Teams zu sprechen oder irgendetwas in diese Richtung zu unternehmen. Mein Job ist es, schnell zu fahren und die richtigen Resultate einzufahren“, gibt sich der Japaner kämpferisch. Jetzt will er in Baku auf der Strecke abliefern. 

