Mama Albon begeistert

Diese Katze stiehlt Piastri und Co. die Show

Formel 1
19.09.2025 11:25
Auch Oscar Piastri kann es derzeit nicht mit der „Paddock Cat“ aufnehmen.
Auch Oscar Piastri kann es derzeit nicht mit der „Paddock Cat“ aufnehmen.(Bild: AP/AP Photo/Darko Bandic, X/MercedesAMGF1)

Inmitten des sich zuspitzenden WM-Titelkampfs in der Formel 1 stiehlt ausgerechnet eine Katze allen Rennfahrern die Show. Während die Piloten in Baku erstmals auf der Strecke ihre Kräfte messen, streunt der Vierbeiner durch das Fahrerlager und findet so auch seinen Weg in die sozialen Medien. 

Gemächlich streunt die Katze durch das Fahrerlager, während sich rund um sie herum der Titelkampf immer weiter zuspitzt, strahlt sie Ruhe aus. Mal liegt sie, mal spaziert sie – mal genießt sie scheinbar den großen Trubel. Längst hat sich das Tier in das Herz vieler Fahrer, Verantwortlicher und Fans geschmiegt.  

Die Mutter von Williams-Fahrer Alex Albon zeigt sich ebenfalls als großer Fan und meldet sich auf Instagram mit einer Botschaft an ihren Sohn: „Hi. Wenn du Alex bei Williams Racing triffst, frag ihn, ob er dich mitnimmt. Mama und die großen Schwestern sagen, du darfst bei uns einziehen.“

Wie soll sie heißen?
Soweit wird es nicht kommen, aber der Hype um das Tier reist rund um das Rennwochenende in Aserbaidschan nicht ab. Teams, Fahrer und Mitarbeiter stellen Fotos und Beiträge in die sozialen Netzwerke. „Paddock Cat“ lautet derzeit noch ihre Bezeichnung. Allerdings kein Name für einen solchen tierischen Star.

Deshalb läuft die Suche nach einem geeigneten Namen längst auf Hochtouren. Vorschläge gibt es dabei bereits viele – von „Purr-stappen“ bis „Sebastian Vet-tail“. Mal sehen, wer hier das Rennen macht ... 

Porträt von krone Sport
krone Sport
