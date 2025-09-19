Diese Katze stiehlt Piastri und Co. die Show

Wie soll sie heißen?

Soweit wird es nicht kommen, aber der Hype um das Tier reist rund um das Rennwochenende in Aserbaidschan nicht ab. Teams, Fahrer und Mitarbeiter stellen Fotos und Beiträge in die sozialen Netzwerke. „Paddock Cat“ lautet derzeit noch ihre Bezeichnung. Allerdings kein Name für einen solchen tierischen Star.