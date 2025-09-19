Kompany über Laimer: „Für uns wichtig, aber …“

Bayern-Trainer Vincent Kompany hat sich vor dem Liga-Duell gegen die TSG Hoffenheim (mit Trainer Christian Ilzer) am Wochenende über die Rolle von Konrad Laimer geäußert. Dabei lobt der Belgier den ÖFB-Legionär, versucht dann aber einen möglichen Hype um den Österreicher zu bremsen.
Bei den Bayern herrscht nach dem 3:1-Triumph in der Champions League gegen Chelsea unter der Woche und dem generell guten Saisonstart durchaus gute Stimmung. Lediglich die angespannte Personalsituation – verschärft durch den Ausfall von Josip Stanisic – trübt die Stimmung vor dem Liga-Duell gegen Ilzers Hoffenheimer am Samstag (ab 15.30 Uhr). Wenngleich der Coach hier leichte Entwarnung geben kann: „Stani fällt wohl nur ein oder zwei Wochen aus.“
Zu einem wichtigen Baustein im Team von Kompany ist mittlerweile auch Konrad Laimer geworden. Der Österreicher besticht mit konstant guten Leistungen und hilft dort aus, wo er gebraucht wird. Längst ist das auch vielen Fans und Experten aufgefallen, die den ÖFB-Teamspieler dafür überschwänglich loben.
Ein kleines „aber“
Bisher häufig unter dem Radar der Aufmerksamkeit fliegend, entfacht der Österreicher derzeit sogar einen kleinen Hype. So war er auch Thema bei der Pressekonferenz vor dem Hoffenheim-Match. Und Bayern-Trainer Kompany weiß natürlich, was er an seinem Schützling hat: „Konny ist sehr stabil und flexibel und das schon seit einer sehr langen Zeit“, so der Belgier und weiter: „Defensiv ist er nochmal viel besser geworden, ist die Position nun auch gewöhnt. Aber auch für die Offensive ist er wichtig.“
Mentalitätsmonster Laimer löse sehr viel mit seiner Intensität, zeigt sich der Bayern-Trainer begeistert. Ein kurzes Sonderlob, das der Belgier dann aber schnell wieder in einen größeren Kontext setzt: „Er war und ist für uns sehr wichtig, aber es gehört immer die ganze Mannschaft dazu, um erfolgreich zu sein.“ Kompany stellt damit klar – von einem Hype um einzelne Spieler hält er nicht viel, es geht ums Kollektiv. Solange Laimer dabei weiter so abliefert, wird auch ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick nichts dagegen haben ...
Kommentare
