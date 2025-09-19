Kompany über Laimer: „Für uns wichtig, aber …“

Ein kleines „aber“

Bisher häufig unter dem Radar der Aufmerksamkeit fliegend, entfacht der Österreicher derzeit sogar einen kleinen Hype. So war er auch Thema bei der Pressekonferenz vor dem Hoffenheim-Match. Und Bayern-Trainer Kompany weiß natürlich, was er an seinem Schützling hat: „Konny ist sehr stabil und flexibel und das schon seit einer sehr langen Zeit“, so der Belgier und weiter: „Defensiv ist er nochmal viel besser geworden, ist die Position nun auch gewöhnt. Aber auch für die Offensive ist er wichtig.“