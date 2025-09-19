Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Hype um ÖFB-Legionär

Kompany über Laimer: „Für uns wichtig, aber …“

Deutsche Bundesliga
19.09.2025 10:39
Vincent Kompany hat sich über die Situation rund um Konrad Laimer geäußert.
Vincent Kompany hat sich über die Situation rund um Konrad Laimer geäußert.(Bild: GEPA)

Bayern-Trainer Vincent Kompany hat sich vor dem Liga-Duell gegen die TSG Hoffenheim (mit Trainer Christian Ilzer) am Wochenende über die Rolle von Konrad Laimer geäußert. Dabei lobt der Belgier den ÖFB-Legionär, versucht dann aber einen möglichen Hype um den Österreicher zu bremsen. 

0 Kommentare

Bei den Bayern herrscht nach dem 3:1-Triumph in der Champions League gegen Chelsea unter der Woche und dem generell guten Saisonstart durchaus gute Stimmung. Lediglich die angespannte Personalsituation – verschärft durch den Ausfall von Josip Stanisic – trübt die Stimmung vor dem Liga-Duell gegen Ilzers Hoffenheimer am Samstag (ab 15.30 Uhr). Wenngleich der Coach hier leichte Entwarnung geben kann: „Stani fällt wohl nur ein oder zwei Wochen aus.“  

Zu einem wichtigen Baustein im Team von Kompany ist mittlerweile auch Konrad Laimer geworden. Der Österreicher besticht mit konstant guten Leistungen und hilft dort aus, wo er gebraucht wird. Längst ist das auch vielen Fans und Experten aufgefallen, die den ÖFB-Teamspieler dafür überschwänglich loben. 

Lesen Sie auch:
Bayern gewann den Schlager gegen Chelsea.
Champions League
Bayern München feiert Auftaktsieg gegen Chelsea
17.09.2025
„Leck mich am A****“
„Der kann nichts“: Basler zerlegt Bayern-Profi
18.09.2025

Ein kleines „aber“
Bisher häufig unter dem Radar der Aufmerksamkeit fliegend, entfacht der Österreicher derzeit sogar einen kleinen Hype. So war er auch Thema bei der Pressekonferenz vor dem Hoffenheim-Match. Und Bayern-Trainer Kompany weiß natürlich, was er an seinem Schützling hat: „Konny ist sehr stabil und flexibel und das schon seit einer sehr langen Zeit“, so der Belgier und weiter: „Defensiv ist er nochmal viel besser geworden, ist die Position nun auch gewöhnt. Aber auch für die Offensive ist er wichtig.“ 

Mentalitätsmonster Laimer löse sehr viel mit seiner Intensität, zeigt sich der Bayern-Trainer begeistert. Ein kurzes Sonderlob, das der Belgier dann aber schnell wieder in einen größeren Kontext setzt: „Er war und ist für uns sehr wichtig, aber es gehört immer die ganze Mannschaft dazu, um erfolgreich zu sein.“ Kompany stellt damit klar – von einem Hype um einzelne Spieler hält er nicht viel, es geht ums Kollektiv. Solange Laimer dabei weiter so abliefert, wird auch ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick nichts dagegen haben ... 

Porträt von David Hofer
David Hofer
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Vincent KompanyKonrad LaimerChristian Ilzer
Bayern
TSG 1899 HoffenheimÖFBChampions League
HypeWochenende
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Bluttat im Gemeindebau: Mann erschießt seine Frau
242.649 mal gelesen
Fußball National
„Eine Katastrophe, werden ein Desaster erleben“
137.822 mal gelesen
Ralf Rangnick redete sich in Rage.
Wirtschaft
Dieser Diskonter greift Ikea und Lutz frontal an!
134.460 mal gelesen
Krone Plus Logo
Ein weltweit aktiver großer Einrichtungsdiskonter will den Platzhirschen jetzt Marktanteile ...
Außenpolitik
Europa nicht für Krieg gegen Russland gerüstet
1616 mal kommentiert
Selenskyj will den Europäern bei der Entwicklung ihrer Verteidigungstechnologien und dem ...
Innenpolitik
Trotz UN-Mahnung: Nächster Syrer wurde abgeschoben
1244 mal kommentiert
Der Syrer wurde nach Damaskus ausgeflogen (Symbolbild).
Außenpolitik
Polen: Haus wohl von eigener Rakete getroffen
1032 mal kommentiert
Nach dem Abschuss der russischen Drohnen suchten die Behörden mithilfe der Zivilbevölkerung nach ...
Mehr Deutsche Bundesliga
Hype um ÖFB-Legionär
Kompany über Laimer: „Für uns wichtig, aber …“
Bundesliga im Ticker
VfB Stuttgart gegen FC St. Pauli – ab 20.30 Uhr
Frust bei den Bayern
Stanisic-Diagnose: Doch schlimmer als gedacht!
Österreicher Option
Mehrere Kandidaten! Wer wird neuer Stöger-Trainer?
ÖFB-Spiele wackeln
Xaver Schlager droht wochenlange Pause

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf