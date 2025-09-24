„Ich erwarte wirklich das absolute Chaos“

Völkerwanderung erwartet

Besonders ist, dass der Bethpage Black Course im Alltag für alle zugänglich ist. Die Anrainer auf Long Island müssen nicht einmal 30 Euro für eine Runde hinlegen, Touristen sind ab knapp 80 Euro dabei. Der Andrang ist hier immer riesig. Aber an den drei Ryder Cup-Tagen wird es von Freitag bis Sonntag eine wahre Völkerwanderung geben. Es werden pro Tag 50.000 Zuschauer erwartet. Die Fans in New York gelten als heißblütig und sehr emotional. Österreichs Golfstar Sepp Straka, der nach dem Sieg in Rom 2023 zum zweiten Mal für Europa spielt, meinte im Vorfeld: „Die Zuschauer werden wirklich wahnsinnig sein, es wird wohl ziemlich chaotisch werden. Es wird schwierig sein, sich zu konzentrieren.“