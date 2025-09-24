Vorteilswelt
Nicht nur wegen Trump

„Ich erwarte wirklich das absolute Chaos“

Sport-Mix
24.09.2025 17:20
Beim Ryder Cup werden pro Tag 50.000 Zuschauer auf dem Bethpage Black Course erwartet.
Beim Ryder Cup werden pro Tag 50.000 Zuschauer auf dem Bethpage Black Course erwartet.

Golfstar Justin Rose sagt vor dem Freitag beginnenden Ryder Cup auf Long Island: „New Yorker sind verrückt, und ich glaube, sie werden fast schon zu Karikaturen ihrer selbst. Ich denke, die haben das Gefühl, ihrem Ruf gerecht werden zu müssen – ich erwarte also wirklich das absolute Chaos.“ Das auch durch den Ryder-Cup-Besuch von US-Präsident Donald Trump herrschen wird. Man erinnere sich nur an das Finale der US Open in New York, als Tausende Fans wegen der Sicherheitsvorkehrungen mit viel Verspätung auf den Centercourt kamen.

0 Kommentare

Der Ryder Cup wird ab Freitag auf einer „schwarzen Piste“ ausgetragen. Wie beim Skifahren ist der Bethpage Black Course in New York besonders schwer. Auf Schildern steht: „Warnung! Wir empfehlen diesen Platz nur für besonders fähige Golferinnen und Golfer.“ Der amerikanische Ex-Weltranglisten-Erste Jordan Spieth meint: „Dieser Platz gehört zu den fünf schwierigsten Kursen, auf denen ich jemals gespielt habe.“

Diese Schilder sind auf dem Bethpage Black Course immer wieder zu sehen.
Diese Schilder sind auf dem Bethpage Black Course immer wieder zu sehen.

Echte Fallen auf der „schwarzen Piste“
Mit vier anderen Golfplätzen befindet sich der Ryder-Cup-Austragungsort in einem State Park, ein öffentlich zugängliches Grüngelände mit großen Picknickflächen. Der Kurs ist 6700 Meter lang. Auf ihm befinden sich zahlreiche hohe Bäume. Die Spielbahnen sind extrem eng. Das Rough (besonders hohes Gras), die tiefen Sandbunker und die trickreichen Grüns sind auf der „schwarzen Piste“ echte Fallen und auch für Amerikas und Europas Spieler echte Herausforderungen.

Sepp Straka mit seinem Papa Peter, der auch vor Ort ist.
Sepp Straka mit seinem Papa Peter, der auch vor Ort ist.(Bild: GEPA)

Völkerwanderung erwartet
Besonders ist, dass der Bethpage Black Course im Alltag für alle zugänglich ist. Die Anrainer auf Long Island müssen nicht einmal 30 Euro für eine Runde hinlegen, Touristen sind ab knapp 80 Euro dabei. Der Andrang ist hier immer riesig. Aber an den drei Ryder Cup-Tagen wird es von Freitag bis Sonntag eine wahre Völkerwanderung geben. Es werden pro Tag 50.000 Zuschauer erwartet. Die Fans in New York gelten als heißblütig und sehr emotional. Österreichs Golfstar Sepp Straka, der nach dem Sieg in Rom 2023 zum zweiten Mal für Europa spielt, meinte im Vorfeld: „Die Zuschauer werden wirklich wahnsinnig sein, es wird wohl ziemlich chaotisch werden. Es wird schwierig sein, sich zu konzentrieren.“

Das Team Europa hat ein großes Ziel – den ersten Auswärtssieg seit dem Wunder von Medinah 2012. Vom damaligen 14,5:13,5 Sieg sind noch Rory McIlroy, Justin Rose als Spieler, Luke Donald als Kapitän sowie Jose Maria Olazabal und Franceso Molinari als Vizekapitäne dabei.

Porträt von Matthias Mödl
Matthias Mödl
