Venedig erhebt auch 2026 Gebühr von Tagestouristen

Die Gemeinde wird erst zu einem späteren Zeitpunkt entscheiden, wie hoch das Eintrittsgeld sein wird. Ausgenommen waren unter anderem Einheimische, Kinder und Übernachtungsgäste, die ohnehin die Kurtaxe zahlen.

Besucherstrom unverändert

Mit der Entrichtung der Gebühr laden sich Touristen über das Internet einen QR-Code aufs Handy. Andernfalls drohen bei Kontrollen bis zu 300 Euro Strafe. Die Regelung galt in diesem Jahr zunächst durchgehend von Ostern bis zum ersten Mai-Wochenende, danach bis Ende Juli an Wochenenden von Freitag bis Sonntag, zwischen 8.30 und 16 Uhr. Ob die Maßnahme tatsächlich Besucher abschreckte, bleibt umstritten.