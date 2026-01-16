Bei KAC-Ass Unterweger laufen Vertragsgespräche!

Tabellenführer KAC empfängt am Freitag Szekesfehervar, am Sonntag könnten sich dann die Rotjacken dann schon als erste Mannschaft fürs Play-off qualifizieren. Kapitän Clemens Unterweger ist stolz auf sein Team, das bislang das ganze Verletzungspech wegsteckte. Bei ihm begannen schon die Vertragsgespräche. VSV ist für das „Heim-Doppel“ bereit: Am Freitag rollt Meister Salzburg an, am Samstag kommt Szekesfehervar.