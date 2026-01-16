Kritik an Österreich: „Das hat mir recht gegeben!“

Besser in Schwung kam der rot-weiß-rote Angriff in der ersten Hälfte mit der Umstellung auf das 7:6-Überzahlspiel, an dem Deutschland schon in der jüngeren Vergangenheit mehrmals zu knabbern gehabt hatte und für Wolff der Stein des Anstoßes gewesen war. „Anti-Handball“ hatte er der taktischen Variante bescheinigt und blieb nun dabei: „Der Kern der Aussage bleibt, ich bin absolut kein Fan dieser Spielweise.“ Die Wortwahl sei auf „jeden Fall überspitzt gewesen“, gab er nach dem Sieg aber zu. Sie sei nicht zuletzt „Frotzeleien“ mit seinem Kiel-Teamkollegen und ÖHB-Kapitän Mykola Bilyk geschuldet.