Ansturm auf Bahnhof: Parkplätze reichen nicht mehr

Seit der Eröffnung der Koralmbahn wird der neue ÖBB-Bahnhof Kühnsdorf-Klopeiner See in Kärnten regelrecht gestürmt. Pendler müssen mittlerweile sogar auf der Straße parken. Die „Krone“ war vor Ort, sprach mit Betroffenen und Zuständigen.
Mit dem Fahrplanwechsel der Kärntner Linien und der Koralmbahn begann eine neue Ära des öffentlichen Verkehrs. Noch nie wurde so viel in ein dichtes, modernes und landesweit vernetztes Angebot investiert – das Land Kärnten spricht sogar von dem „größten Mobilitäts-Upgrade aller Zeiten, der öffentliche Verkehr ist dadurch näher an den Menschen als je zuvor“.
