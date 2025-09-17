Meloni kommt zu Durchschlag von Brennerbasistunnel

Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni (Fratelli d‘Italia) hat nun offiziell ihr Kommen zu der Durchschlagsfeier für den Erkundungsstollen des in Bau befindlichen Brennerbasistunnels (BBT) auf italienischer Seite am Donnerstag angekündigt. Eine entsprechende Mitteilung wurde am Mittwoch veröffentlicht.
Melonis Besuch dürfte sehr kurz ausfallen – und sie wird offenbar auch mit einer kleinen Verspätung auf dem Festgelände auf einem Lkw-Parkplatz vor dem Plessi-Museum an der Brennerautobahn (A13) erschienen. Der Festakt wird dort nämlich um 13.00 Uhr beginnen, Meloni soll laut Mitteilung um 13.30 Uhr eintreffen und ein kurzes Grußwort abgeben. Ob sich im Rahmen der Feier ein Vieraugengespräch etwa mit dem ebenfalls anwesenden Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) ausgehen wird oder ein solches beabsichtigt ist, blieb vorerst offen.
Auch Salvini zu Festakt erwartet
An der Besichtigung der Durchschlagsstelle im Tunnel wird Meloni APA-Informationen zur Folge jedenfalls bereits nicht mehr teilnehmen. Auch Verkehrsminister und Transit-Hardliner Matteo Salvini (Lega) wird – wie angekündigt – zu dem Festakt kommen. Das Transitgespräch im Vorfeld der Feier im Innsbrucker Landhaus, bei dem unter anderem auch EU-Verkehrskommissar Apostolos Tzitzikostas anwesend sein wird, lassen sowohl Meloni als auch Salvini aus.
Das Verhältnis zu Italien in Sachen Transit gilt als sehr angespannt, schließlich hatte der südliche Nachbar beim Europäischen Gerichtshof (EuGH) eine Klage gegen Österreich wegen der Tiroler Maßnahmen eingebracht.
