Meloni kommt zu Durchschlag von Brennerbasistunnel

Melonis Besuch dürfte sehr kurz ausfallen – und sie wird offenbar auch mit einer kleinen Verspätung auf dem Festgelände auf einem Lkw-Parkplatz vor dem Plessi-Museum an der Brennerautobahn (A13) erschienen. Der Festakt wird dort nämlich um 13.00 Uhr beginnen, Meloni soll laut Mitteilung um 13.30 Uhr eintreffen und ein kurzes Grußwort abgeben. Ob sich im Rahmen der Feier ein Vieraugengespräch etwa mit dem ebenfalls anwesenden Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) ausgehen wird oder ein solches beabsichtigt ist, blieb vorerst offen.