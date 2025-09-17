Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nimmt an Festakt teil

Meloni kommt zu Durchschlag von Brennerbasistunnel

Tirol
17.09.2025 14:30
Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni hat ihr Kommen angekündigt.
Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni hat ihr Kommen angekündigt.(Bild: EXPA/ laPresse/ Mauro Scrobogna)

Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni (Fratelli d‘Italia) hat nun offiziell ihr Kommen zu der Durchschlagsfeier für den Erkundungsstollen des in Bau befindlichen Brennerbasistunnels (BBT) auf italienischer Seite am Donnerstag angekündigt. Eine entsprechende Mitteilung wurde am Mittwoch veröffentlicht.

0 Kommentare

Melonis Besuch dürfte sehr kurz ausfallen – und sie wird offenbar auch mit einer kleinen Verspätung auf dem Festgelände auf einem Lkw-Parkplatz vor dem Plessi-Museum an der Brennerautobahn (A13) erschienen. Der Festakt wird dort nämlich um 13.00 Uhr beginnen, Meloni soll laut Mitteilung um 13.30 Uhr eintreffen und ein kurzes Grußwort abgeben. Ob sich im Rahmen der Feier ein Vieraugengespräch etwa mit dem ebenfalls anwesenden Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) ausgehen wird oder ein solches beabsichtigt ist, blieb vorerst offen.

Lesen Sie auch:
Ein Durchschlag wurde vor kurzem in Navis gefeiert, allerdings handelte es sich um ...
Kritik am „Sackhüpfen“
Transitklage trübt Feier für Durchstich am Brenner
16.09.2025

Auch Salvini zu Festakt erwartet
An der Besichtigung der Durchschlagsstelle im Tunnel wird Meloni APA-Informationen zur Folge jedenfalls bereits nicht mehr teilnehmen. Auch Verkehrsminister und Transit-Hardliner Matteo Salvini (Lega) wird – wie angekündigt – zu dem Festakt kommen. Das Transitgespräch im Vorfeld der Feier im Innsbrucker Landhaus, bei dem unter anderem auch EU-Verkehrskommissar Apostolos Tzitzikostas anwesend sein wird, lassen sowohl Meloni als auch Salvini aus.

Das Verhältnis zu Italien in Sachen Transit gilt als sehr angespannt, schließlich hatte der südliche Nachbar beim Europäischen Gerichtshof (EuGH) eine Klage gegen Österreich wegen der Tiroler Maßnahmen eingebracht.

Porträt von Tiroler Krone
Tiroler Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Start eines russischen Abfangjägers des Typs MiG-31 im Rahmen des russisch-belarussischen ...
„Können alles sehen“
US-Vertreter zu russischem Manöver eingeladen
Demo in Wien
Pensionist: „Babler setzt sich wenig für uns ein“
Andreas Babler ist am Montag vom SPÖ-Vorstand als Kandidat für den Parteivorsitz nominiert ...
Unmut in Partei, aber:
Babler einstimmig für Parteivorsitz nominiert
Tyler Robinson (kl. Bild) konnte nach einem wichtigen Tipp seines Vaters verhaftet werden.
Vater erkannte ihn
FBI: Kirk-Attentäter identifiziert und in Haft
Fracht aus China
Schiff verliert in US-Hafen Dutzende Container
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Bluttat im Gemeindebau: Mann erschießt seine Frau
232.902 mal gelesen
Außenpolitik
„Schnapsrausch“: Moskau attackiert Meinl-Reisinger
130.366 mal gelesen
Der russische Ex-Präsident Dmitri Medwedew legt im Streit mit Österreichs Außenministerin Beate ...
Medien
Nach 30 Jahren! Christa Kummer verlässt den ORF
118.477 mal gelesen
Fernsehmoderatorin Christa Kummer (Bild aufgenommen im Februar 2023) startete ihre ORF-Karriere ...
Außenpolitik
„Schnapsrausch“: Moskau attackiert Meinl-Reisinger
2960 mal kommentiert
Der russische Ex-Präsident Dmitri Medwedew legt im Streit mit Österreichs Außenministerin Beate ...
Außenpolitik
NEOS kontern: „Im Kreml steigt wohl Nervosität“
1829 mal kommentiert
Der Russe hatte Meinl-Reisinger vorgeworfen, wohl zu viel österreichischen Schnaps getrunken zu ...
Außenpolitik
Drohnenalarm über Polen: Objekt „neutralisiert“
1053 mal kommentiert
Polnische Soldaten mussten erneut eingreifen. (Symbolbild)
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf