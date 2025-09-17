ChatGPT sagt: Gall gewinnt die Vuelta 2028
Ein gebrauchter Abend für Dortmund: Zwei späte Gegentore und die peinliche Trikot-Panne bei Stürmer Guirassy. Mit der man auf Salzburgs Spuren wandelt – während sich Tottenham 2015 bei einem Trikot-Geschenk für einen Weltstar bis auf die Knochen blamierte.
Zumindest die Nummer stimmte! Inmitten des Acht-Tore-Wahnsinns in der Champions League bei Juventus sorgte Serhou Guirassy von Borussia Dortmund für eine Kuriosität. Über und unter seiner Rückennummer 9 prangte beim 4:4 jeweils groß der Schriftzug „Dortmund“ - sein Nachname hingegen fehlte auf dem Dress. In der ersten Hälfte hatte er noch ein anderes Shirt getragen, darauf war alles korrekt beschriftet.
