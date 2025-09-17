Bei Trikot-Pannen schoss Tottenham den Vogel ab!

Zumindest die Nummer stimmte! Inmitten des Acht-Tore-Wahnsinns in der Champions League bei Juventus sorgte Serhou Guirassy von Borussia Dortmund für eine Kuriosität. Über und unter seiner Rückennummer 9 prangte beim 4:4 jeweils groß der Schriftzug „Dortmund“ - sein Nachname hingegen fehlte auf dem Dress. In der ersten Hälfte hatte er noch ein anderes Shirt getragen, darauf war alles korrekt beschriftet.