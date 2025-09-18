Beichler: „Man muss sich alles erarbeiten“

Viola in Wels: Herz und Hirn gefordert

Ähnlich sieht’s auch bei Aufsteiger Austria Salzburg aus. Die Maxglaner pochen am Samstag (14.30) auf die Rückkehr auf die Siegerstraße. Das Problem? Mit St. Pölten empfangen sie den aktuellen Tabellenführer. Sportboss Roland Kirchler erwartet von seiner Mannschaft dennoch eine Antwort auf die Derbyniederlage. „Wir gehen wie immer ins Spiel und wollen uns nicht verstecken. Wir wissen, dass sie gut sind und aufsteigen wollen. Sie haben qualitativ eine Toptruppe. Wir haben aber immer gesagt, dass wir uns nie fürchten werden“, so Kirchler, der den Platz auf der Spielwiese keineswegs an die Niederösterreicher verschenken will.