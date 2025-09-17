Vorteilswelt
Jungbullen-Headcoach

Levijoki: „Möchte einer der Besten sein“

Salzburg
17.09.2025 22:30
Immer mit vollem Einsatz: Jungbullen-Headcoach Teemu Levijoki.
Immer mit vollem Einsatz: Jungbullen-Headcoach Teemu Levijoki.(Bild: Tröster Andreas)

Jahr für Jahr gelingt jungen Spielern der Sprung von den Junioren in den Profibereich. Bei Eishockey-Meister Salzburg übernehmen diese dann auch relativ schnell größere Rollen. Erst am vergangenen Wochenende trafen die beiden Eigengewächse Adrian Gesson und Lukas Hörl erstmals in der ICE Hockey League.

0 Kommentare

Einen großen Anteil daran hat das Farmteam. Die RB Juniors spielen seit Jahren in der Alps Hockey League, wo Erfolgstrainer Teemu Levijoki das Zepter schwingt. Der Finne ist seit 2013 in der Organisation tätig und arbeitete bei den Jungbullen auch schon als Co-Trainer. Seit 2018 fix als Chefcoach tätig, sicherte er sich 2019, 2020 und 2024 mit dem Team sogar den Titel des österreichischen Meisters der Alps Hockey League.

Levijoki von Job angetan
Angebote soll es nie gegeben haben. Vielmehr möchte er sich in Salzburg weiterentwickeln. „Es macht mir Spaß, hier zu arbeiten, auch die Stadt hat es mir angetan“, schwärmte der 49-Jährige.

Zitat Icon

Es gefällt mir, wenn man seine eigene Handschrift auf dem Eis erkennen kann. Wenn ich sehe, wie sich die jungen Spieler Woche für Woche entwickeln, bin ich zufrieden

Teemu LEVIJOKI

Aktuell ist es für ihn auch kein Thema, irgendwann den Sprung auf die Trainerbank einer Profimannschaft zu wagen. „Es gefällt mir, wenn man seine eigene Handschrift auf dem Eis erkennen kann. Wenn ich sehe, wie sich die jungen Spieler Woche für Woche entwickeln, bin ich zufrieden“, sagte er. Verfolgt er überhaupt keine persönlichen Ziele? Doch, eines hat er: „Ich möchte einer der besten Junioren-Trainer sein.“

Salzburg

