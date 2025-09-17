Levijoki: „Möchte einer der Besten sein“

Aktuell ist es für ihn auch kein Thema, irgendwann den Sprung auf die Trainerbank einer Profimannschaft zu wagen. „Es gefällt mir, wenn man seine eigene Handschrift auf dem Eis erkennen kann. Wenn ich sehe, wie sich die jungen Spieler Woche für Woche entwickeln, bin ich zufrieden“, sagte er. Verfolgt er überhaupt keine persönlichen Ziele? Doch, eines hat er: „Ich möchte einer der besten Junioren-Trainer sein.“