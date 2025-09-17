Levijoki: „Möchte einer der Besten sein“

Jahr für Jahr gelingt jungen Spielern der Sprung von den Junioren in den Profibereich. Bei Eishockey-Meister Salzburg übernehmen diese dann auch relativ schnell größere Rollen. Erst am vergangenen Wochenende trafen die beiden Eigengewächse Adrian Gesson und Lukas Hörl erstmals in der ICE Hockey League.
Einen großen Anteil daran hat das Farmteam. Die RB Juniors spielen seit Jahren in der Alps Hockey League, wo Erfolgstrainer Teemu Levijoki das Zepter schwingt. Der Finne ist seit 2013 in der Organisation tätig und arbeitete bei den Jungbullen auch schon als Co-Trainer. Seit 2018 fix als Chefcoach tätig, sicherte er sich 2019, 2020 und 2024 mit dem Team sogar den Titel des österreichischen Meisters der Alps Hockey League.
Levijoki von Job angetan
Angebote soll es nie gegeben haben. Vielmehr möchte er sich in Salzburg weiterentwickeln. „Es macht mir Spaß, hier zu arbeiten, auch die Stadt hat es mir angetan“, schwärmte der 49-Jährige.
Es gefällt mir, wenn man seine eigene Handschrift auf dem Eis erkennen kann. Wenn ich sehe, wie sich die jungen Spieler Woche für Woche entwickeln, bin ich zufrieden
Teemu LEVIJOKI
Aktuell ist es für ihn auch kein Thema, irgendwann den Sprung auf die Trainerbank einer Profimannschaft zu wagen. „Es gefällt mir, wenn man seine eigene Handschrift auf dem Eis erkennen kann. Wenn ich sehe, wie sich die jungen Spieler Woche für Woche entwickeln, bin ich zufrieden“, sagte er. Verfolgt er überhaupt keine persönlichen Ziele? Doch, eines hat er: „Ich möchte einer der besten Junioren-Trainer sein.“
