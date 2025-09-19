Lewis Hamilton trennt sich von all seinen Autos

Aus Umwelt-Gründen

Alles weg, wie Hamilton nun verriet. „Ich besitze kein einziges Auto mehr, ich habe sie alle verkauft“, erklärte der Ferrari-Pilot. Der Grund? Einerseits sah der 40-Jährige die Autos als Wertanlage – die meisten seiner Gefährte konnte er teurer weiterverkaufen. Andererseits sei ihm sein CO2-Fußabdruck zu groß geworden. 2019 hatte er sich deshalb bereits von seinem Privatjet getrennt.