Wirtz? „Spiele sind bisher an ihm vorbeigelaufen“

„Liverpools Spiele sind bisher größtenteils an ihm vorbeigelaufen“, fasste Didi Hamann Florian Wirtz‘ erste Wochen im Trikot der „Reds“ zusammen. Der deutsche Teamspieler sei noch nicht ganz in der Premier League angekommen, entsprechend fehle im auch das Selbstvertrauen, so der Sky-Experte
Umso besser gefiel Hamann Wirtz‘ Auftritt beim 3:2-Sieg gegen Atletico Madrid in der Königsklasse. „In der Champions League wird etwas anders und nicht so wild und schnell gespielt wie in der Premier League. Das ist ihm vielleicht ein Stück weit entgegengekommen“, gefiel dem ehemaligen Liverpool-Profi Wirtz‘ Spiel. Hamann ist überzeugt: „Er braucht jetzt mal eine Aktion, eine Torvorbereitung oder ein Tor, damit er das Gefühl hat, dass er angekommen ist und dazugehört. Dieses Gefühl habe ich bei Wirtz noch nicht.“
Die nächste Chance, sich erstmals in die Torschützenliste des englischen Meisters einzutragen, bietet sich dem 22-Jährigen bereits am Samstag, wenn der FC Liverpool im Merseyside Derby den FC Everton empfängt.
