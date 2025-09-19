Vorteilswelt
Didi Hamann deutlich:

Wirtz? „Spiele sind bisher an ihm vorbeigelaufen“

Fußball International
19.09.2025 08:02
Liverpool-Neuzugang Florian Wirtz
Liverpool-Neuzugang Florian Wirtz(Bild: AP/Jon Super)

„Liverpools Spiele sind bisher größtenteils an ihm vorbeigelaufen“, fasste Didi Hamann Florian Wirtz‘ erste Wochen im Trikot der „Reds“ zusammen. Der deutsche Teamspieler sei noch nicht ganz in der Premier League angekommen, entsprechend fehle im auch das Selbstvertrauen, so der Sky-Experte 

Umso besser gefiel Hamann Wirtz‘ Auftritt beim 3:2-Sieg gegen Atletico Madrid in der Königsklasse. „In der Champions League wird etwas anders und nicht so wild und schnell gespielt wie in der Premier League. Das ist ihm vielleicht ein Stück weit entgegengekommen“, gefiel dem ehemaligen Liverpool-Profi Wirtz‘ Spiel. Hamann ist überzeugt: „Er braucht jetzt mal eine Aktion, eine Torvorbereitung oder ein Tor, damit er das Gefühl hat, dass er angekommen ist und dazugehört. Dieses Gefühl habe ich bei Wirtz noch nicht.“

Gegen Atletico Madrid machte Wirtz ein gutes Spiel.
Gegen Atletico Madrid machte Wirtz ein gutes Spiel.(Bild: GEPA)

Die nächste Chance, sich erstmals in die Torschützenliste des englischen Meisters einzutragen, bietet sich dem 22-Jährigen bereits am Samstag, wenn der FC Liverpool im Merseyside Derby den FC Everton empfängt.

Ähnliche Themen
Florian Wirtz
Liverpool
Premier LeagueSkyChampions League
Loading
