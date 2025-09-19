Wirtz? „Spiele sind bisher an ihm vorbeigelaufen“

Umso besser gefiel Hamann Wirtz‘ Auftritt beim 3:2-Sieg gegen Atletico Madrid in der Königsklasse. „In der Champions League wird etwas anders und nicht so wild und schnell gespielt wie in der Premier League. Das ist ihm vielleicht ein Stück weit entgegengekommen“, gefiel dem ehemaligen Liverpool-Profi Wirtz‘ Spiel. Hamann ist überzeugt: „Er braucht jetzt mal eine Aktion, eine Torvorbereitung oder ein Tor, damit er das Gefühl hat, dass er angekommen ist und dazugehört. Dieses Gefühl habe ich bei Wirtz noch nicht.“