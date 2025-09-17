„Unsere Halle platzt aus allen Nähten“

Der Tischtennis-Verein UTTC Salzburg würde für seine vielen Mannschaften viel mehr Platz benötigen. Die Halle im Sportzentrum Mitte ist zu klein. Die Mitgliederzahlen beim Klub von Obmann Walter Windischbauer steigen stetig an.
Mit vier Mannschaften in vier verschiedenen Tischtennis-Bundesligen ist der UTTC Salzburg heuer vertreten. „Das ist zwar für unseren Verein sehr schön, aber terminlich nicht leicht zu bewältigen“, erklärt Obmann Walter Windischbauer. Größtes Problem ist der fehlende Platz, um Spiele durchzuführen und zu trainieren. „In unserer Halle im Sportzentrum Mitte können wir nur zwei bis drei Tische aufstellen. Sie platzt mittlerweile aus allen Nähten. Es kommt leider auch immer wieder vor, dass wir Vereinsmitglieder wegschicken müssen, weil kein Platz ist“, seufzt der Klubboss.
Eine zweite oder größere Halle wäre der Wunsch, aber Windischbauer weiß selbst, dass es die wohl kurzfristig eher nicht geben wird. „Finanziell und auch standortmäßig sehe ich da momentan eher schwarz.“
Für die Zukunft braucht es aber eine Lösung, denn die Mitgliederzahlen beim UTTC steigen ständig an. Windischbauer hat dafür auch eine logische Erklärung: „Tischtennis kostet wenig und ist ein Sport für alle Jahreszeiten.“
