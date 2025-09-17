„Unsere Halle platzt aus allen Nähten“

Mit vier Mannschaften in vier verschiedenen Tischtennis-Bundesligen ist der UTTC Salzburg heuer vertreten. „Das ist zwar für unseren Verein sehr schön, aber terminlich nicht leicht zu bewältigen“, erklärt Obmann Walter Windischbauer. Größtes Problem ist der fehlende Platz, um Spiele durchzuführen und zu trainieren. „In unserer Halle im Sportzentrum Mitte können wir nur zwei bis drei Tische aufstellen. Sie platzt mittlerweile aus allen Nähten. Es kommt leider auch immer wieder vor, dass wir Vereinsmitglieder wegschicken müssen, weil kein Platz ist“, seufzt der Klubboss.