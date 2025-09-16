Seilbahner-Treff: „Wir sind bereit für den Wandel“

Abseits davon ortet die Branche nach wie vor viele gesetzliche Hürden. LR Mario Gerber mahnte eine Lösung für Einheimischentarife ein. Franz Hörl, Fachverbandsobmann auf Bundesebene, schilderte seine Bemühungen in vielen Regierungsbüros in Wien und bemängelte beispielsweise: Die Skischaukel Sexten-Sillian sei auf Südtiroler Seite schon abgesegnet, „bei uns dauert es Jahre“. In der abschließenden Diskussionrunde ging es dann zugespitzt darum, ob die Seilbahnbranche die wirtschaftliche „Herz-Lungen-Maschine“ des Alpenraums sei – oder der üble „Kettenraucher“.