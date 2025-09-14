Manfred Schmid: „War ein absolut verdienter Sieg“!

Nach dem 1:0-Erfolg beim SV Ried zeigte sich Hartberg-Trainer Manfred Schmid zufrieden mit seiner Mannschaft. Er sprach von einem „absolut verdienten Sieg“. Ried-Trainer Maximilian Senft lobte hingegen den „Zusammenhalt im Verein“ nach einer schweren Woche.
„Es war ein absolut verdienter Sieg, wenn man sieht, wie viele Chancen wir noch liegen gelassen haben. Wir haben uns das Leben selbst schwer gemacht, sodass es am Ende bei der einen oder anderen Situation noch kritisch war“, analysierte der Siegestrainer. Der Ausgleichstreffer der Rieder wurde vom VAR zurückgenommen.
Ausbaufähige Chancenauswertung
Einzig an der Chancenwervertung muss noch gearbeitet werden. „Ich freue mich, dass wir viele Chancen herausspielen, aber hätte noch mehr Freude, wenn wir die auch verwerten. Es war ein gutes bis sehr gutes Spiel von unserer Mannschaft. Wir haben alles umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben“, erklärte Schmid.
„Haben uns das Leben schwer gemacht“
Sein Gegenüber haderte jedoch mit der Leistung seiner Männer. „Hartberg hat uns das Leben schwer gemacht bis zum 1:0 über guten Ballbesitz. Wir waren im Pressing taktisch nicht so genau, wie wir das gebraucht hätten. Sie haben das sehr gut gemacht“, fand Ried-Trainer Maximilian Senft auch lobende Worte für die Gäste.
Schwierige Woche
Aus der schweren Woche, die vor allem von einer Corona-Welle im Klub geprägt war, will der Trainer jedoch positive Schlüsse ziehen. „Aus der Woche können wir trotzdem vieles mitnehmen, was den Zusammenhalt im Verein betrifft“, so Senft.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.