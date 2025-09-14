Manfred Schmid: „War ein absolut verdienter Sieg“!

„Haben uns das Leben schwer gemacht“

Sein Gegenüber haderte jedoch mit der Leistung seiner Männer. „Hartberg hat uns das Leben schwer gemacht bis zum 1:0 über guten Ballbesitz. Wir waren im Pressing taktisch nicht so genau, wie wir das gebraucht hätten. Sie haben das sehr gut gemacht“, fand Ried-Trainer Maximilian Senft auch lobende Worte für die Gäste.