Hartberg-Trainer stolz

Manfred Schmid: „War ein absolut verdienter Sieg“!

Fußball National
14.09.2025 17:42
Manfred Schmid ist nach dem Sieg in Ried stolz auf seine Mannschaft.
Manfred Schmid ist nach dem Sieg in Ried stolz auf seine Mannschaft.(Bild: APA/EXPA)

Nach dem 1:0-Erfolg beim SV Ried zeigte sich Hartberg-Trainer Manfred Schmid zufrieden mit seiner Mannschaft. Er sprach von einem „absolut verdienten Sieg“. Ried-Trainer Maximilian Senft lobte hingegen den „Zusammenhalt im Verein“ nach einer schweren Woche.

„Es war ein absolut verdienter Sieg, wenn man sieht, wie viele Chancen wir noch liegen gelassen haben. Wir haben uns das Leben selbst schwer gemacht, sodass es am Ende bei der einen oder anderen Situation noch kritisch war“, analysierte der Siegestrainer. Der Ausgleichstreffer der Rieder wurde vom VAR zurückgenommen.

Lesen Sie auch:
TSV Hartberg konnte sich mit 2:0 beim Aufsteiger aus Ried durchsetzen.
Nach Corona-Welle
TSV Hartberg gewinnt gegen angeschlagene Rieder
14.09.2025

Ausbaufähige Chancenauswertung
Einzig an der Chancenwervertung muss noch gearbeitet werden. „Ich freue mich, dass wir viele Chancen herausspielen, aber hätte noch mehr Freude, wenn wir die auch verwerten. Es war ein gutes bis sehr gutes Spiel von unserer Mannschaft. Wir haben alles umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben“, erklärte Schmid.

Ried-Trainer Maximilian Senft
Ried-Trainer Maximilian Senft(Bild: APA/EXPA)

„Haben uns das Leben schwer gemacht“
Sein Gegenüber haderte jedoch mit der Leistung seiner Männer. „Hartberg hat uns das Leben schwer gemacht bis zum 1:0 über guten Ballbesitz. Wir waren im Pressing taktisch nicht so genau, wie wir das gebraucht hätten. Sie haben das sehr gut gemacht“, fand Ried-Trainer Maximilian Senft auch lobende Worte für die Gäste. 

Schwierige Woche
Aus der schweren Woche, die vor allem von einer Corona-Welle im Klub geprägt war, will der Trainer jedoch positive Schlüsse ziehen. „Aus der Woche können wir trotzdem vieles mitnehmen, was den Zusammenhalt im Verein betrifft“, so Senft.

