Seifenblasen lindern die Angst junger Patienten

Einfache Idee mit großer Wirkung

Ihre Arbeit basiert auf einer Literaturrecherche und der Auswertung internationaler Studien. Diese zeigen deutlich: Das gezielte Erzeugen von Seifenblasen während einer Venenpunktion (dabei wird eine Nadel in eine Vene gestochen, meist, um Blut zu entnehmen, Medikamente zu verabreichen oder einen Katheter einzuführen) lenkt die Kinder ab, reduziert ihre Angst und lindert den Schmerz. Diese Methode kommt daher seit kurzem sehr erfolgreich an zwei Standorten des Pyhrn-Eisenwurzen Klinikums zum Einsatz. Eltern und medizinisches Fachpersonal berichten bereits von einer spürbaren Entlastung.