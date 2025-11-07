Kunstkrimi um Zeichnungen des jungen Arnulf Rainer

Die Geschichte um Rainers Zeichnungen wird dabei zum Kunstkrimi: 1949 besuchte Fuchs das Atelier Haasgasse. Es war leer. Er sammelte verstreut herumliegende Zeichnungen ein, Rainer hatte sie zum Verbrennen bestimmt. Und er schrieb bei einigen auf die Rückseite „A. Rainer. Besitzer E. Fuchs“. Und notierte: „Das Atelier ist verwüstet. Arnulf & Maria sind nach Paris gefahren. Zeichnungen Rainers bedecken den Boden, die verheizt werden sollen.“ Andere rettete er aus der Wohnung seiner Ex-Frau in der Porzellangasse, wo Rainer Untermieter war und viel wegwarf.