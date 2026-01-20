Dieses Auto verkaufte sich 2025 bei uns am besten!

Endlich wieder Vollgas: Nach Jahren der Kaufzurückhaltung greifen die Österreicher wieder kräftig ins Börsel und schaffen sich neue Autos an. Die Zahl der Pkw-Neuzulassungen stieg 2025 um 31.200 auf rund 285.000 Fahrzeuge! Besonders eine Antriebsart legt ein irres Tempo vor und schießt in den Verkaufszahlen nach oben. Doch welches Auto hat eigentlich das Rennen gemacht?
Tatsache ist: Es gibt nicht EINEN großen Sieger, denn die Vorlieben von Privatpersonen und Firmen könnten kaum unterschiedlicher sein. Während der eine Typ auf das absolute Schnäppchen abfährt, setzt der andere auf klassische Stärke und Tradition. Wir verraten, welches Modell bei wem insgesamt die Nase vorn hat – und auch, welches Elektroauto bei den beiden Gruppen wirklich am beliebtesten ist.
