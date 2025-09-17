Marathon am Polarkreis mit Sackerl fürs Gackerl!

PSG und Donnarumma? „Da muss etwas passiert sein“
Prohaska überrascht:
Sie kommen aus der ganzen Welt, ihr Hang zum Außergewöhnlichen vereint sie: Knapp 200 Laufbegeisterte starten im Oktober in Kangerlussuaq den Polar Circle Marathon. Auch ein Wiener greift in Grönland an. Wo Streckenposten mit Gewehren und ein Sackerl fürs GAckelr warten...
„Ein Wahnsinn, wie kühl es wird. Da wird das Gewand noch mehr zum Thema“, seufzte Rene Formanek wenige Tage vor dem Vienna City Marathon im Frühling. Antwort seiner Frau: „Stell dich nicht so an, schließlich laufen manche ja sogar einen Marathon am Polarkreis...“
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.