Trainer-Rochade und Neuzugang bei den „Falken“

Auf der Trainerbank der Kapfenberger Fußballer werden die Sitze getauscht. Im Training und auf dem Platz soll dennoch alles beim Alten bleiben. Für die Abwehr sicherte man sich indes die Dienste eines neuen Legionärs.
Beim Kapfenberger SV tut sich was! Die „Falken“ nehmen eine Rochade beim Trainerteam vor, künftig wird Vladimir Petrovic offiziell als Cheftrainer agieren, Mario Grgic ist nur noch als Co-Trainer im Einsatz. Ein Schachzug, der aufgrund der UEFA-Statuten notwendig wurde.
„Die geltenden Lizenzbedingungen verlangen, dass der Cheftrainer über die UEFA-A-Lizenz verfügt, weshalb Mario Grgic bis jetzt interimistisch als Cheftrainer im Einsatz war. Mit sofortiger Wirkung übernimmt nun Vladimir Petrovic die Position des Cheftrainers, der über die notwendige Lizenz verfügt“, heißt es in einem Statement aus Kapfenberg.
Auch neuer Spieler kommt
Der KSV streute seinem Trainerteam zugleich Rosen: „Durch intensive Trainingsarbeit und den konsequenten Einbau von jungen Talenten vor allem aus der eigenen Akademie hat das Trainerteam die Basis dafür geschaffen, dass die Kapfenberger Falken auch in dieser Saison auf einem vielversprechenden Weg sind.“
Wenige Stunden zuvor wurde ein Neuzugang präsentiert: Ivan Lagundzic soll die rechte Abwehrseite unterstützen. Der 26-jährige Kroate kommt vom kroatischen Zweitligisten NK Jarun Zagreb. Mit neun Punkten aus fünf Spielen liegen die Kapfenberger derzeit auf Rang fünf der Tabelle. Am Freitag wartet das Heimspiel gegen Aufsteiger Wels (18 Uhr).
