Trainer-Rochade und Neuzugang bei den „Falken“

Auch neuer Spieler kommt

Der KSV streute seinem Trainerteam zugleich Rosen: „Durch intensive Trainingsarbeit und den konsequenten Einbau von jungen Talenten vor allem aus der eigenen Akademie hat das Trainerteam die Basis dafür geschaffen, dass die Kapfenberger Falken auch in dieser Saison auf einem vielversprechenden Weg sind.“