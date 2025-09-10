Baden kämpft um seinen Musik-Nachwuchs

Baden muss sparen, das ist nichts Neues. Erst kürzlich wurde bekannt, dass das Orchester der Bühne Baden durch die Tonkünstler ersetzt werden soll. Dass nun aber auch bei der Musikfrüherziehung der Sparstift angesetzt werden könnte, stößt Grünen-Gemeinderat Christian Dusek besonders sauer auf. „Ab dem kommenden Schuljahr sollen die derzeit sieben ungeförderten Wochenstunden gestrichen werden“, befürchtet er.