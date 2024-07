Der nächste EM-Teamchef erklärt seinen Rücktritt

Statt Hjulmand soll Morten Wieghorst, der bisherige Assistent, Dänemarks Nationalmannschaft bis mindestens Ende des Jahres führen. Dänemark empfängt im nächsten Länderspiel am 5. September in Kopenhagen die Schweiz. Mit diesem Spiel erfolgt der Auftakt in die Nations League. Der Gruppe mit der Schweiz und Dänemark gehören auch noch Europameister Spanien und Serbien an.