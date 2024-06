Dänen-Teamchef tobt: „Schande, lächerlich!“

„Lächerliche Entscheidungen“

Auch die Elfer-Entscheidung schmeckte dem Teamchef ganz und gar nicht, denn man könne nicht Fußball spielen, ohne die Arme zu bewegen. „Das sind einfach zwei lächerliche Entscheidungen, die für das Spiel sehr entscheidend waren. Ich glaube, Deutschland hätte vielleicht so oder so gewonnen, sie haben fantastisch gespielt. Ich mag die Mannschaft, ich mag, was Julian Nagelsmann mit ihr gemacht hat.“ Dennoch seien die Entscheidungen „eine Schande“ gewesen, wiederholte sich Hjulmand.