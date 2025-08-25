Vorteilswelt
Spannung steigt

Liga tagt zu Medienrechten, Entscheidung steht aus

Fußball National
25.08.2025 19:01
-(Bild: GEPA)

Im Rahmen der Klubkonferenz der höchsten Fußball-Spielklasse ist am Montag in Wien wieder zur Vergabe der Medienrechte getagt worden!

Dabei seien Informationen ausgetauscht und Meinungen eingeholt worden, hieß es seitens der Bundesliga. Eine Entscheidung soll noch in diesem Jahr fallen. Der aktuelle Vertrag läuft nach dieser Saison aus.

ORF sichert sich bis inklusive 2030/31 je vier Live-Spiele
Die Liga hatte Anfang Juni angekündigt, eine Selbstvermarktung anzustreben, also eine eigene Plattform für die Übertragung der Partien aufzubauen. Diese Variante ist nach wie vor am Tisch, es könnte aber auch noch eine Einigung mit einem Medienunternehmen geben.

Erste Rechte für die Periode ab dem Spieljahr 2026/27 wurden bereits Ende Juni vergeben, dabei sicherte sich unter anderem der ORF bis inklusive der Saison 2030/31 jeweils vier Live-Spiele.

