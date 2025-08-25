Liga tagt zu Medienrechten, Entscheidung steht aus

ORF sichert sich bis inklusive 2030/31 je vier Live-Spiele

Die Liga hatte Anfang Juni angekündigt, eine Selbstvermarktung anzustreben, also eine eigene Plattform für die Übertragung der Partien aufzubauen. Diese Variante ist nach wie vor am Tisch, es könnte aber auch noch eine Einigung mit einem Medienunternehmen geben.