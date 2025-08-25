Eine Meile für Tradition und Handwerkskunst

Das Aufsteirern gibt auch heuer wieder der Volkskultur eine Bühne – und dabei sind nicht nur Musik und Tanz gemeint. Zwischen Hauptplatz und Landhausgasse verwandelt sich beim Festival die Schmiedgasse nämlich in eine wahre Erlebniswelt für Tradition und Handwerk. Auf der Trachtenmeile präsentieren ausgewählte Aussteller ihr Können – vom kunstvoll gefertigten Einzelstück bis hin zu modernen Neuinterpretationen der Tracht.