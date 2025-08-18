Volkskultur für alle: So wird das Aufsteirern 2025

„Feuerwerk der Volkskultur“

Und der Sonntag ist dann „traditionell und bodenständig, so wie man es kennt, ein großes Feuerwerk der Volkskultur“, verspricht Lientscher. Ganz bewusst macht er aber auch für die „leisen Momente des Festivals“ Werbung, die es „neben all der Party und guten Laune auch gibt“. Er denkt dabei etwa an die Aufsteirern-Messe und den Andachtsjodler, die es am Sonntag in der Stadtpfarrkirche gibt, oder auch die Chormusik, die im Lesliehof am Programm steht.