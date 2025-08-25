Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Genussmeile

Längste Schank der Welt öffnet wieder

Niederösterreich
25.08.2025 13:10
Bezahlte Anzeige
(Bild: (c) Wienerwald Tourismus GmbH/Christian Dusek)

Von Mödling bis Bad Vöslau verwandelt sich auch heuer der erste Wiener Wasserleitungswanderweg in ein kulinarisches (Wander-)Paradies: Vom 6. – 7. und 13. – 14. September 2025 lädt die Genussmeile Thermenregion Wienerwald wieder zum Wandern, Schlemmen und Verkosten ein – und das bei freiem Eintritt.

Wein, Most & Sturm entlang von 15 Kilometern

Rund 15 Kilometer lang reihen sich Heurige, Winzer und regionale Betriebe aneinander – die „längste Schank der Welt“ verspricht ein unvergleichliches Erlebnis. Besucherinnen und Besucher können die Vielfalt der Thermenregion entdecken: von herrlichem Most und Sturm über süße Köstlichkeiten bis zu den edlen Tropfen der Thermenregion DAC. In der Sortensieger-Lounge warten regionale Besonderheiten wie Zierfandler, Rotgipfler, Pinot Noir und Sankt Laurent auf die Gäste.

(Bild: © Wienerwald Tourismus/Christian Dusek)
(Bild: (c) Wienerwald Tourismus GmbH/Paul Landl)

Rahmenprogramm für Groß und Klein

Doch nicht nur kulinarisch hat die Genussmeile viel zu bieten: Ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm sorgt für Unterhaltung. Während die Kleinsten ihr eigenes Kinderprogramm genießen, erleben Erwachsene traditionelle Musik, geselliges Beisammensein in Dirndl und Lederhose – und natürlich echte Gemütlichkeit. Die offizielle Eröffnung findet am Samstag, 6. September, um 14 Uhr in Bad Vöslau bei der Trauben- und Mostkur vor dem Thermalbad statt.

+1
Fotos

Fanartikel & Gutscheine für echte Genussmenschen

Wer die Meile nicht nur erleben, sondern auch ein Stück davon mit nach Hause nehmen möchte, kann Fanartikel wie T-Shirts, Rucksäcke oder Regenponchos im Genussmeile-Design erwerben. Auch die beliebten Genussmeile-Gutscheine können wieder im Vorhinein erstanden werden und direkt bei den teilnehmenden Betrieben vor Ort eingelöst werden – perfekt als Geschenk oder für einen gemeinsamen Ausflug mit Freunden -erhältlich bei den offiziellen Genussmeile Fan-Shops-siehe www.genussmeile.info

Ein Stück gelebte Gastlichkeit

Die Genussmeile ist längst mehr als ein Fest: Sie ist ein Stück Identität für die Region, ein Treffpunkt für Weinliebhaber und Genießer – und ein Wochenende voller Lebensfreude.

(Bild: (c) Wienerwald Tourismus GmbH/Christian Dusek)
(Bild: (c) Wienerwald Tourismus GmbH/Christian Dusek)

Infos & Tipps:

Alle Details zu Standorten, Parkplätzen, Bahnhöfen, Shuttleservices und Sanitäranlagen finden Sie rechtzeitig vor Beginn auf www.genussmeile.info und auf Facebook unter www.facebook.com/genussmeile.

Für eine entspannte An- und Heimreise sorgen die ÖBB-Bahnhöfe Mödling, Baden und Bad Vöslau, von denen aus Shuttle-Services „zur längsten Schank der Welt“ verkehren. – freuen Sie sich auf zwei genussvolle Wochenenden!

Porträt von Bezahlte Anzeige
Bezahlte Anzeige
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Niederösterreich

krone.tv

Deutschlands Vizekanzler Lars Klingbeil auf einem Parteitag der SPD
Unterstützt Verbot
Deutscher Vizekanzler: „AfD will anderes Land“
In Kärnten haben Ärztinnen und Ärzte am Montag gestreikt (Bild). Nun warnt die Ärztekammer, dass ...
Auf ganz Österreich
Kammer warnt: Ärztestreiks könnten sich ausweiten
In Bayern ist am Wochenende ein früherer Amokläufer bei einem Ausgang geflohen.
„Keine Gefahr mehr“
Polizei sucht nicht groß nach Amokläufer
In Baden-Württemberg ist ein eigentlich harmloser Maturastreich gehörig schiefgegangen.
Farbe nicht abwaschbar
Maturastreich missglückt: Hohe Strafe für Schüler
Flüchtlingskrise
Vom Willkommensklatschen zur großen Ernüchterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Unglaublich: Vater verschwieg Sohn in Bergnot
138.421 mal gelesen
Vom Heli aus konnten die beiden Verstiegenen in der Nacht ausgemacht werden (kleines Bild).
Ausland
Unfall auf Friedhofsparkplatz: Zwillinge tot
94.317 mal gelesen
Ein Auto fuhr auf einem Friedhofsparkplatz in Krefeld in eine Gruppe von Menschen. Ein ...
Niederösterreich
Stadt muss heuer sogar den Advent „einsparen“
91.343 mal gelesen
Neunkirchens Bürgermeisterin Klaudia Osztovics ist zutiefst betrübt über die notwendigen ...
Außenpolitik
Dieser „Flamingo“ soll Krieg auf den Kopf stellen
1721 mal kommentiert
Der „Flamingo“ werde bereits in hohen Stückzahlen produziert. 
Innenpolitik
Stabil im Parterre: Zum Zustand der Babler-SPÖ
1307 mal kommentiert
Parteichef Babler fühlt sich wohl in seinem Amt als Vizekanzler und Kulturminister.
Kolumnen
Die süße Phase dieser Koalition ist zu Ende
1123 mal kommentiert
Will Supermarktketten verklagen: Korinna Schumann (SPÖ)
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf