Längste Schank der Welt öffnet wieder

Von Mödling bis Bad Vöslau verwandelt sich auch heuer der erste Wiener Wasserleitungswanderweg in ein kulinarisches (Wander-)Paradies: Vom 6. – 7. und 13. – 14. September 2025 lädt die Genussmeile Thermenregion Wienerwald wieder zum Wandern, Schlemmen und Verkosten ein – und das bei freiem Eintritt.