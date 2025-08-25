Längste Schank der Welt öffnet wieder

Von Mödling bis Bad Vöslau verwandelt sich auch heuer der erste Wiener Wasserleitungswanderweg in ein kulinarisches (Wander-)Paradies: Vom 6. – 7. und 13. – 14. September 2025 lädt die Genussmeile Thermenregion Wienerwald wieder zum Wandern, Schlemmen und Verkosten ein – und das bei freiem Eintritt.
Wein, Most & Sturm entlang von 15 Kilometern
Rund 15 Kilometer lang reihen sich Heurige, Winzer und regionale Betriebe aneinander – die „längste Schank der Welt“ verspricht ein unvergleichliches Erlebnis. Besucherinnen und Besucher können die Vielfalt der Thermenregion entdecken: von herrlichem Most und Sturm über süße Köstlichkeiten bis zu den edlen Tropfen der Thermenregion DAC. In der Sortensieger-Lounge warten regionale Besonderheiten wie Zierfandler, Rotgipfler, Pinot Noir und Sankt Laurent auf die Gäste.
Rahmenprogramm für Groß und Klein
Doch nicht nur kulinarisch hat die Genussmeile viel zu bieten: Ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm sorgt für Unterhaltung. Während die Kleinsten ihr eigenes Kinderprogramm genießen, erleben Erwachsene traditionelle Musik, geselliges Beisammensein in Dirndl und Lederhose – und natürlich echte Gemütlichkeit. Die offizielle Eröffnung findet am Samstag, 6. September, um 14 Uhr in Bad Vöslau bei der Trauben- und Mostkur vor dem Thermalbad statt.
Fanartikel & Gutscheine für echte Genussmenschen
Wer die Meile nicht nur erleben, sondern auch ein Stück davon mit nach Hause nehmen möchte, kann Fanartikel wie T-Shirts, Rucksäcke oder Regenponchos im Genussmeile-Design erwerben. Auch die beliebten Genussmeile-Gutscheine können wieder im Vorhinein erstanden werden und direkt bei den teilnehmenden Betrieben vor Ort eingelöst werden – perfekt als Geschenk oder für einen gemeinsamen Ausflug mit Freunden -erhältlich bei den offiziellen Genussmeile Fan-Shops-siehe www.genussmeile.info
Ein Stück gelebte Gastlichkeit
Die Genussmeile ist längst mehr als ein Fest: Sie ist ein Stück Identität für die Region, ein Treffpunkt für Weinliebhaber und Genießer – und ein Wochenende voller Lebensfreude.
Alle Details zu Standorten, Parkplätzen, Bahnhöfen, Shuttleservices und Sanitäranlagen finden Sie rechtzeitig vor Beginn auf www.genussmeile.info und auf Facebook unter www.facebook.com/genussmeile.
Für eine entspannte An- und Heimreise sorgen die ÖBB-Bahnhöfe Mödling, Baden und Bad Vöslau, von denen aus Shuttle-Services „zur längsten Schank der Welt“ verkehren. – freuen Sie sich auf zwei genussvolle Wochenenden!