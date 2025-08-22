Das European Street Food Festival kommt nach Tirol

Von Mexikanisch zu Indisch

Dutzende Food-Trucks, Trailer, Stände, Aussteller und Köche aus aller Herren Länder bieten beim European Street Food Festival Köstlichkeiten aus aller Welt an. Egal ob Mexikanisch, Norwegisch, Indisch oder American Burger, Gekochtes oder Gegrilltes, Vegetarisch oder Vegan, Mini Donuts, Waffeln, Crêpes oder natürlich auch Schmankerl aus heimischen Küchen – all das wird von den vielen Ausstellern aus dem In- und Ausland angeboten und, wie bei „Street-Food“ üblich, direkt vor Ort frisch zubereitet! Zu der Vielzahl an hochwertigen „Food-Ständen“ werden auch Getränke in allen möglichen Variationen angeboten.