Das European Street Food Festival kommt nach Tirol

Bei freiem Eintritt kann man schon bald in Kufstein kulinarische Highlights aus aller Welt genießen. Bei den vielen verschiedenen Food Trucks findet man alles, was das kulinarische Herz begehrt.
Street Food gehört in den meisten Metropolen längst zum Alltag und ist nicht mehr wegzudenken. In Kufstein gibt es schon bald die Möglichkeit, in den internationalen Flair einzutauchen und Essen aus aller Welt zu genießen. Das European Street Food Festival, welches heuer sein 10-jähriges Jubiläum feiert, kommt und verwöhnt in Tirol mit kulinarischen Highlights aus aller Welt – und das bei freiem Eintritt!
Von Mexikanisch zu Indisch
Dutzende Food-Trucks, Trailer, Stände, Aussteller und Köche aus aller Herren Länder bieten beim European Street Food Festival Köstlichkeiten aus aller Welt an. Egal ob Mexikanisch, Norwegisch, Indisch oder American Burger, Gekochtes oder Gegrilltes, Vegetarisch oder Vegan, Mini Donuts, Waffeln, Crêpes oder natürlich auch Schmankerl aus heimischen Küchen – all das wird von den vielen Ausstellern aus dem In- und Ausland angeboten und, wie bei „Street-Food“ üblich, direkt vor Ort frisch zubereitet! Zu der Vielzahl an hochwertigen „Food-Ständen“ werden auch Getränke in allen möglichen Variationen angeboten.
Das European Street Food Festival ist das größte und – mit mittlerweile mehr als 3,5 Millionen Besuchern – auch erfolgreichste Street Food Event Österreichs.
Wo: Kufsteiner Fischergries
Wann: Am 30. (11 bis 22 Uhr) und am 31. August (11 bis 20 Uhr)
