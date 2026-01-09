Diese Märchenoper bezaubert nur in den Stimmen

Die aktuelle Spielserie von Antonín Dvořáks „Rusalka“ an der Staatsoper ist eine durchwachsene Sache. Erfreulich ist die sängerische Besetzung. Die australische Sopranistin Nicole Car sang ihre erste Rusalka in Wien mit einer feinen Balance aus dramatischen Bögen und lyrischen Linien. Auch als leichtfüßige Darstellerin überzeugt sie als liebende Nixe, die ihre Unsterblichkeit für eine vergängliche menschliche Liebe opfert. Piotr Beczała war am Ring bereits in der Partie des unheilvollen Prinzen zu hören. Vor allem im Finale überzeugt der polnische Tenor mit zarter Zurückgenommenheit. Die zentralen Partien ergänzen die präsente Monika Bohinec als mächtige Jezibaba sowie der junge russische Bariton Alexander Vinogradov als feinfühliger Wassermann.