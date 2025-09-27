„Jemand will Versöhnung mit Charles sabotieren“

Worüber die beiden gesprochen haben, wurde öffentlich nicht bekannt. „Ja, es geht ihm großartig, danke“, sagte Harry auf die Frage eines Journalisten, wie es seinem Vater gehe. Vor einigen Wochen hatte der Prinz, der mit seiner Ehefrau und den beiden gemeinsamen Kindern in den USA lebt, in einem Interview gesagt, dass er sich gerne mit seiner Familie aussöhnen würde. „Das Leben ist kostbar. Ich weiß nicht, wie lange mein Vater noch zu leben hat“, sagte er.