Nach Aus bei Real: Jetzt äußert sich Xabi Alonso!

Einen Tag nach dem 2:3 im spanischen Supercup-Finale gegen Barcelona gab Real die Trennung bekannt. Dass Alonso der Alleinschuldige für die Krise war, wird in Madrid nicht überall geteilt. Alonso sei ja bekanntlich in erster Linie Opfer von „bequemen und wenig engagierten Spielern“ gewesen, hieß es in einer Kolumne der Madrider Sportzeitung „Marca“.