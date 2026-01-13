Nach Aus bei Real: Jetzt äußert sich Xabi Alonso!

Nach dem raschen Aus bei Real Madrid hat sich nun Xabi Alonso zu Wort gemeldet. Seine Ära beim spanischen Topklub war nach nur 232 Tagen zu Ende gegangen.
„Diese berufliche Etappe endet und sie ist nicht so verlaufen, wie wir es uns gewünscht hätten. Real Madrid zu trainieren, war eine Ehre und eine Verantwortung“, schreibt Alonso via Instagram.
Einen Tag nach dem 2:3 im spanischen Supercup-Finale gegen Barcelona gab Real die Trennung bekannt. Dass Alonso der Alleinschuldige für die Krise war, wird in Madrid nicht überall geteilt. Alonso sei ja bekanntlich in erster Linie Opfer von „bequemen und wenig engagierten Spielern“ gewesen, hieß es in einer Kolumne der Madrider Sportzeitung „Marca“.
Alaba: „Ich werde immer dafür dankbar sein“
„Ich danke dem Verein, den Spielern und vor allem den Fans für ihr Vertrauen und ihre Unterstützung. Ich gehe mit Respekt, Dankbarkeit und dem Stolz, mein Bestes gegeben zu haben“, so Alonso.
Nach seinem Abgang meldete sich auch David Alaba auf Instagram zu Wort: „Mister, ich werde immer dankbar sein für die Zeit, in der wir gemeinsam gearbeitet haben. Alles Gute.“
