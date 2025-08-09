Mopedlenker nach Crash mit Pkw schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall am Freitagabend in Vorau (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld), zog sich ein 15-jähriger Mopedfahrer schwere Verletzungen zu. Der Vorfall geschah gegen 19.30 Uhr auf der Landesstraße L 405, als ein 66-jähriger Autofahrer aus einer Gemeindestraße auf die Hauptstraße einbiegen wollte.
Nach ersten Ermittlungen der Polizei hatte der PKW-Lenker beim Einbiegen einen Traktor im rechten Fahrstreifen wahrgenommen und versuchte, noch vor diesem auf die Fahrbahn zu gelangen. Dabei übersah er offenbar den von links kommenden Mopedfahrer, der aus dem Ortsgebiet Vorau in Richtung Kreisverkehr unterwegs war. Es kam zur Kollision: Der Jugendliche prallte gegen die linke Vorderseite des Autos und wurde auf die Fahrbahn geschleudert.
Der Mopedfahrer erlitt schwere Verletzungen und musste nach notärztlicher Versorgung mit dem Rettungshubschrauber ins LKH Graz geflogen werden. Der Autofahrer blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge wurden beim Zusammenstoß so stark beschädigt, dass sie als Totalschaden gelten.
