Mopedlenker nach Crash mit Pkw schwer verletzt

Nach ersten Ermittlungen der Polizei hatte der PKW-Lenker beim Einbiegen einen Traktor im rechten Fahrstreifen wahrgenommen und versuchte, noch vor diesem auf die Fahrbahn zu gelangen. Dabei übersah er offenbar den von links kommenden Mopedfahrer, der aus dem Ortsgebiet Vorau in Richtung Kreisverkehr unterwegs war. Es kam zur Kollision: Der Jugendliche prallte gegen die linke Vorderseite des Autos und wurde auf die Fahrbahn geschleudert.